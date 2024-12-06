可成11月營收年增17.8% 勤誠年減32.6%
金屬機殼廠可成今天公布11月合併營收約新台幣13.93億元，因特定客戶加速拉貨，月增1.4%，年增17.8%。伺服器機殼廠勤誠（8210）受到客戶專案設計變更及產品轉換調整影響，11月營收約12.09億元，年減32.6%。
可成今年前11個月累計合併營收162.14億元，年減4.9%，年減幅度持續縮小，反映終端需求逐漸回溫。
可成發布新聞稿說，時序趨近年終，新機出貨動能有望加溫；展望2025年，Windows作業系統升級與AIPC（人工智慧個人電腦）熱潮將引領另一波結構性成長，隨著整體產業復甦，可成內部的有機成長與策略轉型可望持續並進。
勤誠今年前11個月累計營收129.07億元，年增36.8%，續創歷年同期新高。
勤誠表示，11月營收表現主要受到客戶專案設計變更及產品轉換調整影響，部分專案需求將遞延至12月出貨，目前看到終端客戶AI（人工智慧）需求旺盛，除今年營收可創下歷史佳績外，對明年營運展望也維持正向信心。
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