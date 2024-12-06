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光通訊廠10月自結數 眾達每股賺0.7元、統新每股小虧0.29元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

光通訊廠眾達-KY（4977）、統新（6426）6日應主管機關要求公告自結數，眾達-KY 10月自結純益5,600萬元，年增12.5倍，每股賺0.7元；統新10月稅後淨損1,100萬元，營運轉虧，每股淨損0.29元。

眾達10月合併營收1.43億元，年增94.94%，稅前盈餘5,600萬元，年增13.5倍，延續第3季獲利態勢。眾達股價連兩日強漲後，今日回檔修正、下跌約3%，收144元；外資則中止連五賣，回頭買超221張。

眾達與大客戶博通合作的矽光共同封裝光學元件（CPO）再傳捷報，獨家供應博通最新51.2T全光交換機的雷射光學封裝。董事長陳靖仁表示，將持續與博通合作布局CPO，明年可望取得客戶認證並開始量產，目標2026年放量。

統新10月合併營收2,900萬元，年減45.28%，稅前淨損1,400萬元，較去年同期盈轉虧。統新股價本周狂飆，連續四個交易日亮燈漲停作收，並登上百元俱樂部，不過，今日走勢震盪，終場小漲1.4%，收在108.5元；外資連兩買共超過1,800張。

統新第3季稅後淨損3,936萬元，已連續七季虧損，但虧損幅度持續較前一季收斂，每股淨損1.02元。統新指出，由於設備商持續去化庫存，導致2024年成為光傳輸設備市場艱難的一年。

除原有濾光片外，統新也開發光通訊應用矽光子、光學共同封裝（CPO），與IC封裝用PCB玻璃載板等相關元件薄膜製程，目前生醫產品已通過客戶認證下單，並持續拓展其他應用，半導體方面持續配合客戶開發新案。

博通 眾達

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