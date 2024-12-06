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群聯營收／11月43.34億元、月增17%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
群聯電子執行長潘健成。攝影／李孟珊。
群聯電子執行長潘健成。攝影／李孟珊。

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）於6日公布了2024年11月份營運結果，合併營收為新台幣43.34億元，月成長近17%，全年度營收累計至11月份達新台幣544.14億元，年成長達26% (YoY)，為歷史同期第三高。

群聯統計，2024年累計截至11月，控制晶片的累計總出貨量年增幅達30%，而整體NAND儲存位元數的累計出貨量年成長率（Bit Growth Rate）則達14%（創下同期歷史新高），這反映出市場對高容量NAND儲存模組產品的需求持續穩健增長。

群聯電子執行長潘健成表示：「2024年即將步入尾聲，群聯依然以穩健而積極的姿態迎接每一個機會，致力於擴大在NAND儲存領域的合作版圖。無論是企業級SSD、獨家專利AI方案aiDAPTIV+、車用儲存解決方案，還是 Embedded ODM市場，我們都展現出領先業界的競爭力與創新實力。儘管零售通路的需求有所趨緩，群聯憑藉超過24年的技術累積與市場洞察，持續為全球客戶提供高附加價值的NAND儲存解決方案。我們相信， 透過專業與創新，將與夥伴攜手開創更多成功與可能性」。

NAND 群聯

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