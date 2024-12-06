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歐日、新興市場助力 研華11月合併營收年增3.95%

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
研華科技董事長劉克振。圖／聯合報系資料照片
研華科技董事長劉克振。圖／聯合報系資料照片

工業電腦龍頭研華今日公布2024年11月合併營收，為新台幣54.04億元，較去年同期營收51.99億元年增3.95%。累計前11月合併營收達544.11億元，較去年同期營收597.56億元，年對年衰退8.94%。

研華表示，11月營收以區域別來看，以歐洲、日本及新興市場表現最突出，年對年分別增長12%、12%及27%，而中國大陸則較去年同期個位數增長。然北美亦較去年同期雙位數衰退；南韓及台灣表現則年對年微幅下滑。

事業群表現而言，以工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group，IIoT）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現較突出，年對年分別增長13%及20%，嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）及應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）則較去年同期分別增長4%及8%。而產業雲暨影像科技事業群(Industrial Cloud & Video Group，ICVG)年對年亦為雙位數衰退。

累計前11月營收來看，區域別表現以台灣及南韓市場表現較佳，年對年分別增長16%及10%。

而北美、歐洲及日本則較去年同期雙位數衰退；中國大陸及新興市場為個位數年減。事業群表現方面，僅工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)表現年對年持平，其餘事業群均較去年同期表現衰退。

營收

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