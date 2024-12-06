快訊

致敬中山美穗：日本影歌雙棲的國民偶像

陳梅慧國道遇死劫 桃議員曝曾有人告誡陳「妳在擋人財路」

晶睿營收／11月6.46億元 月減12.3%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

晶睿（3454）6日公布11月營收6.46億元，月減12.3%，年成長26%。累計今年前11月營收65.39億元，年減22.8%。

晶睿表示，11月營收較10月減少，主因客戶出貨動態調整，需求並無太大變化。品牌事業則以亞太地區表現亮眼，印度專案拉貨帶動成長。此外，耕耘日本市場亦有斬獲，晶睿通訊近期為日本百年歷史的製造業大廠YANMAR，導入先進的安防設備，監測廠區無人車，適時調整路線減少車禍，加速安防數位轉型。

晶睿在美國及歐洲市場業務持續拓展垂直市場，11月份參加在法國舉辦的國際安全博覽會，展示AI解決方案如何賦能客戶安全，獲得客戶正面回響。迎接年末，晶睿通訊的代工與品牌雙事業將延續AI和雲服務的技術發展，帶動營運穩定成長。

晶睿 營收

延伸閱讀

遠傳揪伴 帶頭拚大家醫計畫

晶睿旗下智慧雲端安防平台VORTEX 攜手串串強化零售管理

桃園青創博覽會 匯聚全國100組優秀青年創業團隊

迎接職棒第7隊 彰化縣議員建議台化廠區建職棒水準棒球場

相關新聞

台灣光罩11月營收6.28億元 比上月微減1%

台灣光罩今日公布11合併營收約6.28億元，月減1%、年增1％；累計前11月合併總營收約為69.09億元，年增5％。台灣...

傳 Switch 2強力拉貨挹注營收 鴻準爆逾13萬張大量上漲

機殼大廠鴻準（2354）11月合併營收114.52億元，寫下37個月來的高點，月增74.3%，年增223.2%；單月營收...

鴻海11月營收 兩位數下滑…處分Vizio持股獲利8.7億元

鴻海昨（5）日公布11月合併營收6,726億元，雖然月減16.43%，仍是同期次高，並較去年同期增加3.47%；前11月...

台光電11月營收衝高 華通月增2%

印刷電路板（PCB）族群相關廠商11月營收陸續出爐。銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）昨（5）日公布11月營收63....

樺漢11月營收締新猷 三大事業加溫

工業電腦廠樺漢（6414）昨（5）日公告11月合併營收132.21億元，受惠三大事業引擎同步升溫，營收月增7.5%，年增...

LINE Pay上市 蜜月行情失靈

LINE Pay（7722）昨（5）日由興櫃轉上市，但賣壓沉重，股價開盤後15分鐘內就重挫43元、逾8%，股價最低來到4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。