晶睿營收／11月6.46億元 月減12.3%

晶睿（3454）6日公布11月營收6.46億元，月減12.3%，年成長26%。累計今年前11月營收65.39億元，年減22.8%。

晶睿表示，11月營收較10月減少，主因客戶出貨動態調整，需求並無太大變化。品牌事業則以亞太地區表現亮眼，印度專案拉貨帶動成長。此外，耕耘日本市場亦有斬獲，晶睿通訊近期為日本百年歷史的製造業大廠YANMAR，導入先進的安防設備，監測廠區無人車，適時調整路線減少車禍，加速安防數位轉型。

晶睿在美國及歐洲市場業務持續拓展垂直市場，11月份參加在法國舉辦的國際安全博覽會，展示AI解決方案如何賦能客戶安全，獲得客戶正面回響。迎接年末，晶睿通訊的代工與品牌雙事業將延續AI和雲服務的技術發展，帶動營運穩定成長。