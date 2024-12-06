英業達營收／11月608億元、年增逾37% 產品豐收登全年次高

代工大廠英業達（2356）6日公布，11月合併營收達608.58億元，月減5.9%，年增37.9%，寫全年次高紀錄，合併前11個月營收達5,740.23億元，年增21.8%，符合市場原先預期數值。而英業達6日也宣布攜手車用電子合作夥伴恩智浦半導體（NXPI）成立「車用聯合實驗室」，總經理蔡枝安表示，英業達深耕汽車電子多年，並持續在歐洲、北美（墨國）擴充產線，而有關產線今年已繳出倍數增長，他看好明年相關事業維持成長，有望再繳出倍數增長的佳績。

蔡枝安透露，英業達在持續深耕全球伺服器的同時，也自2022年開始將其設計能力擴展到汽車市場，並成功實現「Serverin Car」，也將汽車轉變成行動辦公室，也持續與恩智浦合作開發出一系列產品（包括：中央網關、車載伺服器，以及車載無線充電等），而這次英業達與恩智浦二度合作，主要是為了規劃汽車領域中設計、開發與配備的超寬頻（UWB）系統，範圍包括智慧汽車安全門禁、兒童感測系統（CPD）及後踢感應（kick sensing）等。

針對明年市場的變化，蔡枝安透露，團隊看好整個車用市場的商機繼續擴大，而自己也預估，明年將有大幅的成長，而集團目前已在歐洲、美國等地完成設廠，全球布局也已經正式完成，但團隊不會停留在原地，未來會視市場發展，加大力度來布局。據悉，此次攜手恩智浦半導體（NXPI）成立的「車用聯合實驗室」，位於旗下「桃園大溪廠」的研發據點內。