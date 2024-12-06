宏達電營收／11月3.27億元 月增46.17%、年減6.27%

宏達電（2498）6日公布2024年11月合併營收3.27億元，月增46.17%，年減6.27%，累計今年前11月合併營收26.85億元，年減29.01%。

宏達電旗下致力於5G整體解決方案的G REIGNS，在國家發展委員會指導下，透過「亞洲．矽谷5G創新應用計畫」，攜手中華電及多家國內廠商，推動國產O-RAN基地台的全球布局。

宏達電表示，G REIGNS成功整合vRAN與思科5G核心網路技術，通過電信級商用核心網路測試，並與美國Dish Network合作，於其創新開發中心完成公民寬頻無線電服務（CBRS）技術實地演示，展現5G專網多元應用潛力，為國際市場提供寶貴經驗。未來，G REIGNS將持續攜手中華電信及國際夥伴，擴展O-RAN基地台布局，加速5G生態系統在全球市場的應用與發展。

宏達電指出，在2024臺灣教育科技展中展示整合式「VIVERSE智慧教育元宇宙」解決方案，提供多元教學平台與系統，協助教師根據需求靈活選擇適合的教學工具。展出內容涵蓋學生可透過多種裝置進入的沉浸式數位教室，探索如虛擬天文、理化實驗室等創新學習場景。

此外，VIVERSE Create與Virti平台亦可幫助教師輕鬆創建互動式虛擬空間與3D教材。XR教材製播中心結合HTC 5G技術，支持偏鄉教師製作高品質數位教材，促進教育資源共享，推動城鄉數位教育平權。宏達電還舉辦多場教師研習營，助力教育創新，推廣XR技術於教學應用中的實踐，充分展現數位教育的無限可能。