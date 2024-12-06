快訊

陳梅慧國道遭撞身亡 知情人士揭車禍畫面：沒煞車直直撞

威剛營收／11月34.94億元連三月 月增前11月超越去年全年

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）6日公布11月合併營收續增為34.94億元，不僅是連續第3個月增，今年前11月合併營收371.5億元也已提前達陣、超越去年全年營收337億元，年增21.59%。

威剛表示，11月合約價相對平穩，現貨市場價格波動也已見收斂，推動DRAM模組、SSD等產品穩健出貨。單月DRAM模組產品營收貢獻達17.44億元、SSD營收為11.62億元，均為今年單月第三高。此外，今年前11月DRAM模組、SSD、記憶卡及隨身碟三大類產品營收也都突破去年全年水位，總營收規模較去年同期年增逾2成。

以產品組合而言，11月DRAM模組營收貢獻近5成為49.91%，SSD占比33.26%，記憶卡、隨身碟與其他產品營收比重16.83%；前11月DRAM模組總計占比46.44%，SSD營收比重30.28%，記憶卡、隨身碟與其他產品為23.28%。

威剛並說，公司正值辦理現金增資期間緘默期，不對產業與公司發展提供預測性資訊。

DRAM 營收

延伸閱讀

威剛11月營收連3增 前11月超越去年全年、年增21.59%

勤凱11月營收寫歷史同期新高 Q4營運有望寫佳績

中菲行：憂關稅與罷工 11月貨量激增

廣閎科11月營收攀27個月高 瑞昱創9個月低

相關新聞

台灣光罩11月營收6.28億元 比上月微減1%

台灣光罩今日公布11合併營收約6.28億元，月減1%、年增1％；累計前11月合併總營收約為69.09億元，年增5％。台灣...

傳 Switch 2強力拉貨挹注營收 鴻準爆逾13萬張大量上漲

機殼大廠鴻準（2354）11月合併營收114.52億元，寫下37個月來的高點，月增74.3%，年增223.2%；單月營收...

鴻海11月營收 兩位數下滑…處分Vizio持股獲利8.7億元

鴻海昨（5）日公布11月合併營收6,726億元，雖然月減16.43%，仍是同期次高，並較去年同期增加3.47%；前11月...

台光電11月營收衝高 華通月增2%

印刷電路板（PCB）族群相關廠商11月營收陸續出爐。銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）昨（5）日公布11月營收63....

樺漢11月營收締新猷 三大事業加溫

工業電腦廠樺漢（6414）昨（5）日公告11月合併營收132.21億元，受惠三大事業引擎同步升溫，營收月增7.5%，年增...

LINE Pay上市 蜜月行情失靈

LINE Pay（7722）昨（5）日由興櫃轉上市，但賣壓沉重，股價開盤後15分鐘內就重挫43元、逾8%，股價最低來到4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。