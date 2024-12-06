傳 Switch 2強力拉貨挹注營收 鴻準爆逾13萬張大量上漲

機殼大廠鴻準（2354）11月合併營收114.52億元，寫下37個月來的高點，月增74.3%，年增223.2%；單月營收大爆發，市場推估應是任天堂新機Switch 2上市時程加速，啟動強力拉貨所挹注；鴻準6日開高後一度衝上91.1元，收復月線，盤中爆出逾13萬張成交量，高居個股成交量冠軍，成交值則僅次於台積電（2330）。

鴻準11月營收突破百億元，累計今年前11月營收605.8億元，年減15%；鴻準公告指出，11月營收大幅成長主因「配合客戶策略需求，訂單增加」；法人則是推估鴻準單月營收大爆發，應是受惠於任天堂新機Switch 2的強力拉貨潮。

根據近期外電報導，任天堂Switch 2新機使用輝達（NVIDIA）「T239」處理器已運往越南進行組裝，首波晶片到貨量約達83.6萬顆，Switch 2將進入上市前量產階段；法人推估，除了鴻準，包括旺宏（2337）、原相（3227）、偉詮電（2436）等任天堂新機相關供應鏈的營運也將受惠。

鴻準董事會也代子公司Q-Run Holdings Ltd.公告處分Vizio全數股權，每股11.5美元，交易近1,441萬股，交易總金額約1.65億美元（約新台幣53.76億元），處分利益約53.81億元，約貢獻每股純益3.8元，有望在第4季認列。

鴻準6日以88.4元開高，一度衝達91.1元，收復月線，盤中成交量逾13萬張，居盤中個股成交量冠軍，成交值則僅次於台積電，盤中漲幅逾2%。