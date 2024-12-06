快訊

北市驚傳國中生持美工刀恐嚇同學 家長著急「我的孩子要自己救」

蛋白區也愈買愈小！雙北這區最慘、5年少8坪

梁文傑撇指名譴責宋思瑤 蕭旭岑：全台皆知民進黨霸凌

傳 Switch 2強力拉貨挹注營收 鴻準爆逾13萬張大量上漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
任天堂新款家用遊戲機Switch 2即將進入上市前量產階段，機殼大廠鴻準（2354）11月合併營收寫下37個月來的高點。路透
任天堂新款家用遊戲機Switch 2即將進入上市前量產階段，機殼大廠鴻準（2354）11月合併營收寫下37個月來的高點。路透

機殼大廠鴻準（2354）11月合併營收114.52億元，寫下37個月來的高點，月增74.3%，年增223.2%；單月營收大爆發，市場推估應是任天堂新機Switch 2上市時程加速，啟動強力拉貨所挹注；鴻準6日開高後一度衝上91.1元，收復月線，盤中爆出逾13萬張成交量，高居個股成交量冠軍，成交值則僅次於台積電（2330）。

鴻準11月營收突破百億元，累計今年前11月營收605.8億元，年減15%；鴻準公告指出，11月營收大幅成長主因「配合客戶策略需求，訂單增加」；法人則是推估鴻準單月營收大爆發，應是受惠於任天堂新機Switch 2的強力拉貨潮。

根據近期外電報導，任天堂Switch 2新機使用輝達（NVIDIA）「T239」處理器已運往越南進行組裝，首波晶片到貨量約達83.6萬顆，Switch 2將進入上市前量產階段；法人推估，除了鴻準，包括旺宏（2337）、原相（3227）、偉詮電（2436）等任天堂新機相關供應鏈的營運也將受惠。

鴻準董事會也代子公司Q-Run Holdings Ltd.公告處分Vizio全數股權，每股11.5美元，交易近1,441萬股，交易總金額約1.65億美元（約新台幣53.76億元），處分利益約53.81億元，約貢獻每股純益3.8元，有望在第4季認列。

鴻準6日以88.4元開高，一度衝達91.1元，收復月線，盤中成交量逾13萬張，居盤中個股成交量冠軍，成交值則僅次於台積電，盤中漲幅逾2%。

營收 鴻準

延伸閱讀

台積電開平盤 台股開盤上漲10點

台積2奈米試產良率 報捷

台積美國廠將生產輝達AI晶片

台積電台中二期擴廠球證卡關 中科：已解套明年首季交地

相關新聞

傳 Switch 2強力拉貨挹注營收 鴻準爆逾13萬張大量上漲

機殼大廠鴻準（2354）11月合併營收114.52億元，寫下37個月來的高點，月增74.3%，年增223.2%；單月營收...

鴻海11月營收 兩位數下滑…處分Vizio持股獲利8.7億元

鴻海昨（5）日公布11月合併營收6,726億元，雖然月減16.43%，仍是同期次高，並較去年同期增加3.47%；前11月...

台光電11月營收衝高 華通月增2%

印刷電路板（PCB）族群相關廠商11月營收陸續出爐。銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）昨（5）日公布11月營收63....

樺漢11月營收締新猷 三大事業加溫

工業電腦廠樺漢（6414）昨（5）日公告11月合併營收132.21億元，受惠三大事業引擎同步升溫，營收月增7.5%，年增...

LINE Pay上市 蜜月行情失靈

LINE Pay（7722）昨（5）日由興櫃轉上市，但賣壓沉重，股價開盤後15分鐘內就重挫43元、逾8%，股價最低來到4...

凱美10月EPS 0.4元

凱美（2375）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（5）日應主管機關要求，公告自結10月獲利4,300萬元，較去年同期大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。