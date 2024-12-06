台股震盪 資服股受AI發展帶動 股價續強

台股6日震盪，早盤以23278.68點開出，盤中最高一度拉升23361.12點，午盤過後漲幅稍有收斂，盤面上資安族群受惠AI蓬勃發展，有望因此受惠，資通（2471）、零壹（3029）、精誠（6214）、華經（2468）、邁達特（6112）等都有不錯的表現。

強勢類股方面，科技股中包含：資訊服務、電腦周邊、電子通路、電子零組件、網通等，而傳產方面則以營建、橡膠、百貨、化工、航運等有不錯的表現。

觀察台股成交額排行榜，鴻準（2354）、神達（3706）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、零壹、緯創（3231）、順達（3211）、鴻海（2317）、創意（3443）、聯鈞（3450）、台光電（2383）、智邦（2345）、廣達（2382）、天虹（6937）等表現亮眼。

而量大弱勢的則有，台積電（2330）、華星光（4979）、聯發科（2454）、旺矽（6223）、信驊（5274）、保瑞（6472）、元太（8069）、新唐（4919）、日月光投控（3711）、川湖（2059）、富喬（1815）、貿聯-KY（3665）、嘉澤（3533）。