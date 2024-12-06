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鴻海11月營收 兩位數下滑…處分Vizio持股獲利8.7億元

經濟日報／ 記者蕭君暉╱台北報導
鴻海5日公布11月合併營收6,726億元。 路透
鴻海5日公布11月合併營收6,726億元。 路透

鴻海（2317）昨（5）日公布11月合併營收6,726億元，雖然月減16.43%，仍是同期次高，並較去年同期增加3.47%；前11月合併營收為6.2兆元，已超過2023年全年營收，年增8.87%，為同期最佳。

鴻海昨天日晚間並代子公司Foxconn Assembly Holding Corporation公告，處分Vizio持股440.91萬股，每單位交易價格11.5美元，交易總金額5,070.49萬美元，依取得成本計算，已實現利益2,693.48萬美元（約新台幣8.75億元），已列入本年度未配盈餘，處分目的是實現投資利益。

鴻海營收
鴻海營收

法人分析，鴻海10月合併營收攻上8,000億元大關、達8,048億元，創歷史次高，11月合併營收回落至6,726億元，月減逾16%，應與iPhone 16系列新機備貨旺季已過，以及輝達AI晶片處於Hopper平台過度至最新Blackwell的新舊產品交替期有關，後續隨Blackwell晶片大量產出，將助攻鴻海營運。

展望後市，鴻海強調，下半年為資通訊產業傳統旺季，營運仍會逐季加溫，本季營運季對季、年對年均會顯著成長。

鴻海表示，11月四大類產品與10月相較，「電腦終端產品類別」強勁成長， 主要受惠新品拉貨動能；「元件及其他產品類別」持平；「雲端網路產品類別」表現衰退，主要是AI持續拉動伺服器需求，但受新舊產品轉換影響；「消費智能產品類別」表現衰退，因上月有新品上市、大陸雙11促銷及北美感恩節需求均墊高基期。

鴻海指出，11月四大類產品與去年同期相較，「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」均強勁成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強勁、今年新產品需求較高，以及主要業務零組件與車用業務出貨增加；「消費智能產品類別」則呈現衰退，因拉貨動能保守。

就前11月四大產品類別與去年同期相比來看，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」均強勁成長，主要受惠AI伺服器需求強勁、零組件與車用業務出貨增加；「電腦終端產品類別」顯著成長，主要受惠今年新產品需求較高；「消費智能產品類別」則略為衰退，主要是2022年底大陸鄭州廠區受疫情影響的訂單，推遲到2023年首季生產，導致基期較高。

鴻海全力衝刺AI業務，董事長劉揚偉之前表示，AI將是2025年集團最重要成長動能。鴻海昨天股價失守200元整數關卡，終場收199元、跌2元，外資轉賣超1.6萬餘張。

AI 鴻海

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