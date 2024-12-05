中型100期 三優勢聚光

臺灣期貨交易所將於9日推出「臺灣中型100指數期貨」，以反映市值排名第51至150名的中型股績效，提供期貨市場投資人在大型股與中型股輪動時的交易選擇。期交所表示，臺灣中型100指數期貨對投資人有三大利多，一是多元化的交易策略，可捕捉市場輪動機會，二是豐富交易機會，優化投資組合，三是彈性操作，交易零時差。

目前臺股期貨、電子期貨、半導體30期貨、臺灣永續期貨等國內指數期貨走勢，普遍受到大型權值股的影響較高，而期交所本次推出的臺灣中型100指數期貨，與現有商品有所區隔，可以補足中型股相關期貨的商品線。

首先，在多元化的交易策略方面，交易人可以依據市況選擇，或者搭配不同商品，來執行策略交易，以捕捉市場的輪動機會，並且可以充分發揮交易以及避險的效益。

第二，豐富交易機會。在不同景氣循環階段中，大型股與中型股的表現不同，例如2020年以及今年以來至10月底，臺灣50指數的漲幅高於臺灣中型100指數，但是2011年及2023年，中型100指數的漲幅約為臺灣50指數的二倍，而且2022年的跌幅較小；經由交易臺灣中型100期貨，或者搭配小型臺灣50ETF期貨等商品，交易人未來可以在中型股與大型股之間，靈活調整資產的配置，進行中型股與大型股之加減碼，以提升交易以及避險的彈性與多元性。

第三，交易零時差。臺灣中型100期貨契約乘數每點10元，依11月25日收盤指數19,687.66點計算，契約規模約20萬元，交易人可以靈活地調整部位，交易時間則涵蓋日盤與夜盤，更能掌握全球市場的即時變化。

標的指數成分股中，有73檔股票同時掛有個股期貨，從成分股個股期貨、相關中小台股ETF到台灣中型100指數期貨，打造完整中型股的期現貨交易生態鏈，以提供交易人更全面的標的指數成分股市值區隔交易工具。（系列完）