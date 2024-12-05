美喆11月營收年增35% 北美業務熱

國際石塑地板製造業者美喆-KY（8466）昨（5）日今年11月合併營收達3.3億元，較去年同期成長35.9%，單月營收呈現連續14個月年成長之姿。累計今年前11月合併營收35.1億元、年增率達42.3%，續創歷年同期新高。

美喆表示，受惠北美地區客戶對於SPC石塑地磚產品需求持續穩定放大，加上持續向北美大型零售商，及經銷商等客戶推進多款花色產品送樣，推升北美客戶拉貨動能，進一步帶動台南廠稼動率、出貨占比持續攀升。

美喆指出，憑藉公司在北美SPC市場鎖定中階產品定位，且旗下SPC石塑地磚產品具有防水、防潮、防蟲、超耐磨、高性價比等特性，以及多樣化花色產品，讓公司在北美業務有不錯表現。

不僅如此，美喆表示，旗下產品在規格、面料花色，及完整地板鎖扣扣型等，滿足大型零售商、經銷商等對差異化產品需求，均有利於美喆訂單維持好表現、持續創造營運成長動能。