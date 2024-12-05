燁輝看鋼市 外銷有短多

主力鍍面鋼廠燁輝（2023）昨（5）日舉辦法說會指出，美國新總統川普就任後，將開啟關稅保護主義，並對所有進口商品課徵10%以上進口關稅，短期雖會影響美國進口鋼材數量，造成美國國內鋼價上漲，有望因此拉動採購意願回升，有利台灣鋼廠出口。

目前燁輝台灣內銷比例32%、外銷68%，在全球鋼市具有優勢競爭力，並積極拓展國際市場，產品銷售已達138個國家，在全球193國中占比高達71%，並隨時依市場趨勢，靈活布局分配內外銷市場銷售比例。

燁輝表示，歐洲下半年因建築與汽車等製造業景氣長期呈現疲弱，價格持續震盪走弱，世界鋼鐵協會下調今年歐洲鋼鐵需求預測為年減1.5%至1.36億公噸。雖需求復甦緩慢，歐元區通膨已明顯緩解，歐洲央行今年已三度降息並預計12月將再次降息，可望刺激市場需求回溫，明年鋼需預測將成長3.5%。

此外，川普上任後對歐洲鋼市多空參半。利多方面，俄烏戰爭若能提前結束，烏克蘭重建需求可望帶動歐洲低迷內需；利空則是川普可能廢除TRQ（歐美鋼鐵關稅保障協議），改以統一徵收25%進口關稅，恐影響歐洲出口美國的數量，進而加劇當地供過於求的情況，不利後市價格反彈。

東南亞市場方面，隨著地緣政治變化及全球供應鏈重組，東南亞的經濟和貿易地位顯著提升。例如伺服器供應鏈快速轉進東南亞，預估鍍鋅鋼材需求將大幅增加。雖然美中貿易戰造成外資及中國大陸企業將部分產業的生產與組裝轉移到東南亞，但上游半成品仍依賴大陸進口。

大陸鋼價短期反彈後回軟，日韓鋼廠報價回壓，造成台灣市場漲勢乏力，下游客戶現階段以去庫存為主，流通價格能否支撐有待觀察，但燁輝積極抓住市場變化，彈性運用自身優勢，穩住中下游信心，增加下游買氣。