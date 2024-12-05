AES 11月營收月增10% 群光月減7%

AES-KY（6781）昨（5）日公告11月合併營收10.51億元，受惠輕型電動車業務需求回溫，AI伺服器驅動BBU業績向上，月增10.4%，年增28.2%，攀上23個月以來高點；前11月營收88.5億元，年減3.55%。

AES過去兩年因歐洲自行車市場進入庫存調整，使整體業績下滑，逆風情況並持續到今年上半年。不過，AES總經理宋維哲認為，輕型電動車（LEV）最壞時間已過，加上AI伺服器帶動BBU需求，樂看第4季營運。

展望2025年，宋維哲表示，LEV業務已來到U型反彈右側，明年拉貨動能將優於今年，加上明年伺服器BBU需求非常樂觀，看好明年業績優於今年。

群光（2385）昨（5）日公布11月合併營收86.3億元，月減7%，年增5%；前11月合併營收931.6億元，年增3%。

群光表示，國際筆電品牌客戶擔憂美國準總統川普的新關稅政策，近期筆電相關產品陸續收到加單需求，預期年底前可持續受惠。

法人預期，本季群光來自鍵盤、電源以及筆電影像模組產品需求持續年增長帶動下，單季營收年可望年增中個位數百分比（4%至6%），全年營收將超越去年。