創意11月營收月增23％ 聯電月減6.1％

特殊應用IC（ASIC）設計服務商創意（3443）昨（5）日公布11月合併營收為18.37億元，月增23.9％，年減7.1％；前11月合併營收為223.41億元，年減7％。

法人估計，創意本季委託設計（NRE）業務因部分專案遞延，相關業績恐下滑，量產業務也可能小幅減少，使得單季業績將不如上季。全年營收也恐年減低個位數百分比，中斷連四年業績創新高紀錄。

獲利方面，創意前三季每股純益為19.43元。法人評估，該公司2024全年每股純益約落在25元左右，明年則有機會賺超過三個股本。

聯電（2303）昨（5）日公布11月合併營收為200.49億元，月減6.19％，但較去年同期成長6.71％；前11月合併營收2,133.37億元，年增3.79％。

展望本季，聯電共同總經理王石先前指出，運算領域需求可望比預期好，成為貢獻業績主要動能，惟車用、工業需求仍偏弱，因此預期本季產能利用率將降為66%至69％左右，低於第3季平均（71％）。

聯電預估，本季晶圓出貨量將維持第3季水準，產品均價（ASP）若以美元計算與上季約略持平，不過由於新台幣匯率升值影響，產品均價換算成新台幣，則會低於第3季；毛利率則會由上季33.78％降至近30％。