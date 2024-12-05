昇陽半11月營收攻頂 擴產效益大

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

再生晶圓廠昇陽半（8028）擴產效益發酵，昨（5）日公布11月合併營收為3.51億元，連續兩個月刷寫新猷，月增2％，年增45.6％。法人看好，昇陽半下半年營運可望逐漸走高，並優於上半年，帶動今年營收續攀歷史新高，明年持續看好。

昇陽半前11月合併營收為31.98億元，年增3.5％。昨天股價跌2.5元、收135.5元。

受惠客戶需求持續強勁，昇陽半再生晶圓產能滿載運轉並持續擴產中，截至第3季月產能已達55萬片，新產能進一步於本季開出，年底月產能預計將達63萬片。

昇陽半積極進攻先進製程應用，隨著客戶端往更先進製程演進，持續導入更高規格的產品，後續可望為該公司帶來更多營運動能。

晶圓薄化業務方面，受惠於AI伺服器應用需求，昇陽半相關表現逐漸升溫並改善產品組合。據了解，其內部目標是本季晶圓薄化業務力拚單季損益兩平。

法人看好，昇陽半12月營收可望維持11、12月高檔水準，本季營收將首度突破10億元大關，單季獲利也將優於第3季，全年業績有機會年增個位數百分比，再攀歷史新高峰。

展望明年，法人指出，隨著昇陽半擴充再生晶圓產能的腳步不停歇，即使明年首季適逢農曆春節假期，工作天數會較少，但單季業績仍有機會持續攀升。

昇陽半並積極耕耘晶背供電製程所利用的承載晶圓產品，正進行驗證中，目標2026下半年大客戶相關先進製程量產後，逐步爭取相關訂單到手。

供電 晶圓廠 營收

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