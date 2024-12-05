雍智11月營收攀峰 本季站高崗

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
雍智董事長李職民。聯合報系資料照
雍智董事長李職民。聯合報系資料照

半導體測試介面廠雍智（6683）昨（5）日公告11月營收1.65億元，創新高，月增1.87%，年增49.62%；前11月營收15.52億元，年成長19.86%，為同期最佳。法人看好，受惠大客戶智慧手機晶片新品熱銷，以及前段探針卡測試載板出貨轉強，雍智本季營收有機會維持高檔。

雍智主要從事半導體測試載板設計及後段組裝製造，並拿下國內多家IC設計指標業者訂單，旗下三大產品線包括IC測試載板、老化測試板、探針卡等，營收比重各為約50%、35%及15%。

全球布局方面，雍智在美國設立據點，擴大北美客戶市場，效益明年顯現；針對中國大陸市場，雍智先前表示，有觀察到許多車用新機會，至於當前最夯的AI應用，雍智也有著墨，現階段整體訂單能見度達一季以上。

展望後市，雍智預期在智慧手機等消費性電子市況溫和復甦，以及AI應用逐漸放量下，中國大陸市場有許多新的機會，正向看待今年全年業績力拚雙位數成長，明年營運續強。

業界分析，隨著晶片效能不斷在先進製程領域上推進，開始出現導入先進封裝需求，讓測試時間及複雜度持續上升，在需求維持一定可靠度情況下，衍生市場規模更大的探針卡及老化測試載板需求。雍智長期在老化測試載板具領先優勢，並且已經攻入AI產品所需的射頻IC、電源管理IC及高速傳輸等測試載板領域，靜待訂單進入爆發成長需求。

法人認為，雍智過去在後段晶圓測試載板的電路設計，以及高速射頻（RF）測試載板領域累積的經驗，逐步拓展業務到老化測試載板及晶圓測試的前段測試載板（晶圓探針卡）領域，因此，除了後段測試載板業務保持穩健外，前段測試載板營收空間看增，也為公司業績增添柴火。

法人看好，雍智今年營運將繳出優於去年的成績單，2025年在手機晶片及網通大廠探針卡訂單落袋，加上AI布局開花結果，業績有機會更上一層樓，持續改寫歷史新高。

智慧手機 營收 老化

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