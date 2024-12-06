LINE Pay上市 蜜月行情失靈

LINE Pay（7722）昨（5）日由興櫃轉上市，但賣壓沉重，股價開盤後15分鐘內就重挫43元、逾8%，股價最低來到465元，後續緩步回升，收盤509元，小漲1元，新股上市蜜月行情失靈。

LINE Pay今年初登錄興櫃，當天衝破千元，先前競拍價格在488元到710元間，最後按規定計算承銷價508元，掛牌上市前，11月初來到688元，後來維持在約580-590元間，本來中籤戶抽中一張可賺8萬元，但昨日如果低點認賠殺出，將賠超過4萬元。

儘管股價三溫暖，LINE Pay董事長丁雄注強調，預計2025年表現比2024年更亮眼，因為根據內部分析，市場成長空間仍非常大，看好營收維持雙位數成長。