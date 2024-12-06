樺漢11月營收締新猷 三大事業加溫

工業電腦廠樺漢（6414）昨（5）日公告11月合併營收132.21億元，受惠三大事業引擎同步升溫，營收月增7.5%，年增18.4％，創單月新高；累計前11月營收為1,322.67億元，年增21.6％。法人看好，樺漢本季營收可望再寫新猷。

樺漢指出，11月營收成長主要受惠三品牌通路訂單發酵，設計製造業務受惠智慧AI邊緣運算系統、網通資安等產業需求續強，加上集團自有ESaaS智慧平台整合方案也受到客戶廣泛採用。

樺漢受帆宣在美建廠工程前三季虧損8億元拖累，影響集團前三季獲利。樺漢預期，第4季營收將成長，獲利仍要觀察帆宣情況，全年營運維持下半年優於上半年的展望。

法人看好，樺漢受惠旺季及美系客戶NCR合作效應發酵，本季業績有望突破400億元，續創新高，明年營運更有看頭。