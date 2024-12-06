台光電11月營收衝高 華通月增2%

印刷電路板（PCB）族群相關廠商11月營收陸續出爐。銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）昨（5）日公布11月營收63.36億元，較10月成長8.9%，較去年同期成長49.9%，創歷史新高，累計前11月營收579.69億元，年增56.7%。PCB廠華通昨也公布11月營收68.01億元，月增2.4%，年減2.9%，但連續兩個月呈現月成長。

台光電昨提到，11月營收受惠AI伺服器成長力道。法人預期，台光電第4季可望淡季不淡，有機會逆勢季成長。

台光電先前表示，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及低軌衛星通訊材料三大類產品成長引擎帶動下，產能接近全產全銷。

台光電已預告，2025年擴產計畫包含馬來西亞廠增加60萬張月產能、中山廠增加60萬張月產能、黃石廠增購設備在現有廠內添加30萬張月產能，預計2025年增加產能約20%、2026年增加約15%，為全球及本地客戶提供服務。

台虹昨也公布11月營收7.44億元，月減0.1%、年增0.3%。台虹昨說明，11月電子材料事業營收為7.39億元，月增0.1%、年增6.4%。

華通日前說明，泰國進入設備裝機階段，初期規劃約30萬平方英呎產能，優先生產衛星產品的硬板，期望第4季試產及完成客戶認證。