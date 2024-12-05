百和11月營收年增19% 鈺齊年減3.7%

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球製鞋產業景氣持穩回升，鞋材大廠台灣百和（9938）昨（5）日公布11月合併營收達12.84億元，月減2.2%、年增19.3%，連續九個月呈現年增正成長；累計今年前11月合併營收141.93億元、年增24.3%，為歷史同期第三高。

百和集團旗下百和興業-KY自結11月合併營收6.32億元，月增11.6%、年增33.3%；累計前11月合併營收64.35億元、年增33%。

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY也公布11月自結合併營收13.25億元，月增3.5%、年減3.7%，累計前11月合併營收128.28億元、年減18.6%。

鈺齊表示，目前逐步進入2025年春夏款出貨旺季，觀察10、11月合計營收表現，已較8、9月合計營收增加近三成，顯示品牌客戶拉貨力道逐漸增強，下單動能正向看待，整體產業復甦明確。

鈺齊說，近期客戶拉貨準時，且有提前拉貨跡象，代表庫存去化與終端市場銷售順利，市場氛圍轉趨熱絡。法人估，第4季不論生產、出貨都將是全年最高，目前訂單能見度已看到明年第2季初，明年營運可望回到成長軌道。

營收 百和

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