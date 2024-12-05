東陽帶勁 11月營收創高

汽車零組件業進入傳統旺季，龍頭大廠東陽（1319）公布11月自結合併營收達24.12億元，年增5.2%，創歷史單月新高。累計今年前11月合併營收233.48億元，年增7.5%，也創同期新高。

每年第4季與次年的第1季是汽車零組件售後維修市場（AM）旺季，在北美市場需求動能推動，以及OEM新能源車布局積極下，推升東陽11月整體業績成長。

配合市場的需求強勁，東陽在鈑金、塑膠部品新設的生產線即將投入生產，以因應旺季訂單，由於產能充沛，可滿足客戶旺季強勁的拉貨需求。

東陽AM事業以北美市場為主，11月自結合併營收17.02億元，較去年同期成長5%；今年前11月自結合併營收172.78億元，年增10%，都創同期新高。

東陽OEM事業11月自結合併營收7.1億元，年增6.5%，創今年單月新高；今年前11月自結合併營收60.7億元，年增1%，是六年同期新高。

展望未來，受惠於美國前二大保險公司State Farm採用AM件提供換修的效益持續，東陽輸美產品品項齊全，而且幾乎全面通過CAPA認證，滿足State Farm換修件的門檻條件，使東陽受惠於State Farm的效應最為明顯，也是帶動東陽獲利持續成長的重要因素。由於傳統汽車零組件碰撞件在第4季進入旺季，東陽的後市表現也更加樂觀。

各方關注美國準總統川普上任後，對台灣汽車零組件或對東陽的後續表現是否造成衝擊，東陽指出，汽車零組件AM件的主要供應來源都是台灣，美國如果增稅，台灣的競爭力不會有改變。而東陽供應給客戶的條件是離岸價格（FOB），增稅也是由客戶負擔，也不致於造成衝擊。

以中國大陸為主的OEM市場，則以掌握新能源車訂單為主。東陽持續擴增鈑金、塑膠部品生產線，提升營運產能。