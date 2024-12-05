仁寶 押價內外10%

仁寶（2324）近年持續拓展高毛利業務產品線，包括AI伺服器、車用電子、5G、醫療及工業應用等。法人看好仁寶明年AI相關產品占比提升。

仁寶日前參加英特爾Data Center&AI活動，展示其最新伺服器產品SR230-2和SD230-8，可滿足數據中心需求，衝刺高效能計算（HPC）和AI伺服器應用。

另外AI應用與日俱增，使用GPU訓練大型語言模型時，可擴展性及大量能耗成為一大瓶頸。仁寶的SR230-2和SD230-8搭載英特爾Xeon 6處理器，擁有高效能核心和性能核心的雙重架構設計，可協助客戶進行數位轉型。

權證發行商表示，看好仁寶的投資人可挑選價內外10%左右，有效天期150天以上的權證參與個股行情。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）