佳世達、緯創 四檔閃亮

「2024醫療科技展」昨（5）日開幕，近年擴大醫療領域的佳世達（2352）、緯創（3231）具題材性。佳世達率旗下醫療大艦隊共24家夥伴展出，緯創旗下的緯創醫學深耕智慧高階醫療器材，並與多家醫療機構策略聯盟。

由於醫療產業毛利率高於電子業，吸引科技業者紛紛投入，法人看好在AI助攻下，智慧醫療將為業者帶來更多營收與獲利。

國發會預估，台灣2025年將邁入超高齡社會，65歲以上長者人口比率將達到20.8%，相當於每五人就有一位是長者。隨著超高齡化的來臨，醫療量能備受挑戰，結合AI的協作可減少醫護人員重複性高的作業流程。

明基佳世達集團今年在醫療科技展中展示AI醫療領域的多元應用，包括智慧精準手術室、AI智慧醫院、智慧醫療影像、AI牙科、醫療管理、精準醫療、防護健康等，呈集團跨國、跨區域、跨產業鏈的醫電整合能量。

緯創醫學日前也與臺北醫學大學簽署「產學合作備忘錄（MOU）」，緯創醫學透過自主研發生產毫米雷達波技術產品 BestShape VS.與北醫合作應用，能在不干擾患者正常生活的情況下，持續監測其生理數據，如呼吸、心跳和血壓等，還能將這些數據與潛在疾病進行關聯分析。

法人分析，智慧醫療已成為現代醫療體系中一項重要趨勢，藉由AI及人工智慧物聯網（AIoT）技術的持續發展，將可提高疾病的診斷和治療準確性，並顯著改進患者健康管理流程，吸引科技業者展開跨領域布局，近年逐步開花結果。

權證發行商表示，投資人若看好佳世達與緯創後續表現，可以挑選價內外10%以內，90天期以上的權證，以小金搏大利。