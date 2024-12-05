日電貿 選逾150天

日電貿（3090）受惠市場傳輝達GB200將BBU（電池備援電力模組）從選配改為標配，加上AI PC明年需求增溫下，將帶動MLCC（積層陶瓷電容）出貨，法人看好後續展望。

筆電受惠AI導入，帶動單機的MLCC用量估提升10~15%，每台從900顆提升到1,000顆。另外，法人指出，日電貿目前已於香港、深圳、蘇州設立公司及於武漢成立營業據點增加營運規模，除再增加對大陸布局外，也在亞洲其他各地設立行銷據點。南向政策則以越南為初始跳板，以掌握客戶的發展趨勢，並提供客戶更及時化的服務及增加銷售機會，提供客戶一站購足需求。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的認購權證，擴大獲利空間。（元大證券提供）

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