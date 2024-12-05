昇陽半營收／11月3.51億元、月增2% 連兩月創新高
再生晶圓廠昇陽半（8028）業績隨著產能持續擴大而提升，5日公布11月業績，連兩個月創歷史新高。法人估計，該公司下半年營運可望逐漸走高，繳出優於上半年的成績，並帶動今年業績成長個位數百分比，續攀歷史高峰，明年的營運表現也繼續看好。
昇陽半11月合併營收為3.51億元，月增2％、年增45.6％，累計前11月合併營收為31.98億元，年增3.5％。
由於客戶端需求持續強勁，昇陽半再生晶圓產能滿載運轉並擴大，到第3季時月產能已達55萬片，新產能進一步於本季開出，年底時月產能預計將達63萬片。且該公司積極進攻先進製程應用，隨著客戶端往更先進製程演進，持續導入更高規格的產品，後續可望為該公司帶來更多營運動能。
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