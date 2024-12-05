鴻準營收／11月114億元、月增74.3% 法人估為Switch 2機殼大單挹注

機殼大廠鴻準（2354）5日公告11月營收114.52億元，月增74.3%、年增223.2%，單月營收成功突破百億元大關，創近37個月以來新高，業績表現亮眼，法人推估，鴻準業績大爆發主因應是任天堂新機Switch 2啟動拉貨潮所致。

鴻準累計今年前11月營收605.8億元，年減15%。鴻準公告指出，11月營收大幅成長主因是「配合客戶策略需求，訂單增加」。對此，外界推估，極可能是主要客戶任天堂為加速Switch 2上市時程，因此對機殼零組件進行強力拉貨。

法人指出，鴻準前十月營收不到500億元，11月營收卻直接突破百億元大關，業績跳躍式成長通常意味著接到客戶急單，而筆電機殼目前市場需求平穩，AI水冷零組件方面，鴻準則尚未取得驗證，因此僅剩任天堂Switch 2才有可能讓鴻準營收暴衝。

近期外電盛傳，任天堂Switch 2所使用的輝達（NVIDIA）處理器晶片T239已運往越南進行組裝，首波晶片到貨量達83.6萬顆，意味著Switch 2即將進入上市前量產階段，因此供應鏈正在全面總動員備貨，藉此滿足任天堂需求，若從鴻準11月營收衝高來看，確實相當吻合。

此外，任天堂Switch 2即將量產的消息，從先前鴻準法說會即可窺知一二。鴻準當時在法說會曾指出，「明年遊戲機業務部分會比今年好很多，尤其是新機種在上市第一年通常會有不錯的表現。」此番言論也被外界解讀應是Switch 2上市日期不遠了。

據悉，任天堂Switch自2017年3月上市以來，至今累積銷售量已達1億4,604萬台、遊戲軟體累計銷售量來到13億610萬套。市場猜測，任天堂很可能在明年第1季或者農曆年前開賣，藉此搶攻市場商機。