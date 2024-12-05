昇陽半導體11月營收創高 再生晶圓與薄化業務驅動
昇陽半導體自結11月營收新台幣新台幣3.51億元，連續2個月營收創下新高。昇陽半導體表示，再生晶圓與晶圓薄化業務同步成長，是11月營收創高的主要動能。
昇陽半導體指出，台中廠新產能持續開出貢獻，也是推升11月營收攀高的動能。
昇陽半導體11月營收3.51億元，較10月再增加2%，較去年同期增加45.68%；累計前11月營收31.98億元，年增3.57%。
因應購置機器設備及償還銀行借款，昇陽半導體決定發行國內第2次無擔保可轉換公司債，總額上限20億元，發行期間5年，採競價拍賣方式辦理公開承銷。
因步入緘默期，昇陽半導體不對未來展望進一步說明。昇陽半導體於11月法人說明會中表示，隨著半導體先進製程快速進展，將帶動再生晶圓使用量增加，此外，海外市場需求增加，以及擴展測試晶圓和乘載晶圓市場，是未來營運成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言