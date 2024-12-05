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昇陽半導體11月營收創高 再生晶圓與薄化業務驅動

中央社／ 新竹5日電

昇陽半導體自結11月營收新台幣新台幣3.51億元，連續2個月營收創下新高。昇陽半導體表示，再生晶圓與晶圓薄化業務同步成長，是11月營收創高的主要動能。

昇陽半導體指出，台中廠新產能持續開出貢獻，也是推升11月營收攀高的動能。

昇陽半導體11月營收3.51億元，較10月再增加2%，較去年同期增加45.68%；累計前11月營收31.98億元，年增3.57%。

因應購置機器設備及償還銀行借款，昇陽半導體決定發行國內第2次無擔保可轉換公司債，總額上限20億元，發行期間5年，採競價拍賣方式辦理公開承銷。

因步入緘默期，昇陽半導體不對未來展望進一步說明。昇陽半導體於11月法人說明會中表示，隨著半導體先進製程快速進展，將帶動再生晶圓使用量增加，此外，海外市場需求增加，以及擴展測試晶圓和乘載晶圓市場，是未來營運成長動能。

昇陽半導體 晶圓 營收

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