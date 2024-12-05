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健和興營收／11月達3.71億元 年增11.17%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

端子廠健和興（3003）5日公布自結11月營收達3.71億元，較去年同期營收成長11.17%，較上月營收小幅衰退8.19%，主要係月底進行年度盤點，出貨遞延至下月所致。累積今年1-11月營收達41.31億元，較去年同期營收成長8.03%。

針對明年展望，健和興之前表示，充電槍多項專案進行中，明年第2季放量，綠電備援儲能的電源連接器持續配合客戶出貨，人工智慧（AI）機器人也瞄準協作機器人商機，對明年展望審慎樂觀。

針對供貨輝達（Nvidia）GB200的電池備援電力模組（BBU）連接器?健和興說，該公司在電源廠的市占率很高，國內大型廠(台達電（2308）與光寶（2301）等)都是該公司客戶，健和興的電池模組連接器，應用在備援儲能與不斷電系統等，而且儲能是用在高電力轉換，機櫃模組是儲能設備重要選項，健和興都有提供認證產品，符合UL規範。

針對AI機器人連接器進度？健和興說，自動化連接器主要是應用在移動裝置，機器手臂，搬運機器人等，客戶在亞洲，穩定供貨，占比4到4.5%。至於各產品毛利率表現？自動化，儲能產品優於平均值，充電槍略低於平均，平均毛利率是30到33%之間。

健和興今年前三季產品營收比重，綠能電工連接器71.1%、汽機車連接器20.8%、家電連接器8.1%。至於市場比重，內銷與亞洲44%、中國大陸36.2%、歐美19.8%。

健和興 營收 連接器

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