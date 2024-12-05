AES-KY 營收／11月10.51億元月增一成 創23個月新高
電池模組廠AES-KY（6781）5日公告11月合併營收10.51億元，受惠輕型電動車業務需求回溫，AI伺服器驅動BBU業績向上，營收月增10.4%，年增28.2%，創23個月以來新高；前11月累計營收88.5億元，年減3.55%。
AES過去兩年因歐洲自行車市場進入庫存調整，導致輕型電動車（LEV）業務走衰，使整體業績下滑，逆風情況並持續到今年上半年。
不過，AES總經理宋維哲認為，輕型電動車（LEV）最壞時間已過去，加上AI伺服器帶動BBU需求，樂看第4季營運。
展望2025年，宋維哲認為，LEV業務已來到U型反彈右側，明年拉貨動能將優於今年，加上明年伺服器BBU需求非常樂觀，ESS及電信領域等新業務將於明年下半年開始貢獻營收，看好明年業績優於今年，毛利率將持續向上。
針對BBU業務，宋維哲指出，明年伺服器BBU需求已定，隨著資料中心計算能力及RACK數量增加，新一代CPU或是GPU耗能明顯提升，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，BBU整體市場數量及營收都會較今年成長。
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