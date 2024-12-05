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貿聯營收／11月49.10億元、創同期新高 全年可望突破500億元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

線束大廠貿聯-KY（3665）5日公布11月營收49.10億元，創同期新高，持平10月，年增18.54%，今年前11個月營收494.36億元，年增4.26%，今年全年營收可望突破500億元大關。

貿聯今天表示，11月整體出貨量持平10月。若是從11月各產品線與10月比較來看，其中， 工業用線束：整體出貨量持平。 資訊用線束：高效能運算客戶出貨量持續增加，周邊設備客戶出貨量減少。 車用線束：整體車用客戶出貨量下降。電器用線束：整體出貨量持平。

針對第4季展望？貿聯之前表示，工業用部門，以及資訊數據部門將逐季成長。該公司總經理鄧劍華之前表示，受惠北美雲端服務供應商（CSP）客戶對於資料中心需求持續強勁，下半年營運逐季成長方向不變，目前客戶積極追單，動能可望延續到明年。

貨量 貿聯

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