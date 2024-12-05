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樺漢營收／三大引擎同發威 11月132.21億元、月增7.5%創單月新高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

工業電腦廠樺漢（6414）5日公告11月合併營收132.21億元，受惠三大事業引擎同步升溫，營收月增7.5%，年增18.47％，創單月新高；累計前11個月營收為1,322.67億元，年增21.62％。

樺漢指出，11月營收成長主要受惠三品牌通路訂單發酵，設計製造業務受惠智慧AI邊緣運算系統、網通資安等產業需求續強，加上集團的自有ESaaS智慧平台整合方案也受到客戶廣泛採用。

樺漢受帆宣在美建廠工程前三季虧損8億元拖累，影響集團前三季獲利。樺漢預期，第4季營收將成長，獲利仍要觀察帆宣情況，全年營運維持下半年優於上半年的展望。

展望明年，樺漢董事長朱復銓強調，隨著三大事業維持高成長，加上子公司帆宣美國建廠將轉虧為盈，「2025年將是樺漢獲利快速成長的一年」，預估全年營收、營業毛利、營業淨利、稅後淨利、每股純益都會較今年呈現高度成長。

朱復銓指出，明年B／B Ratio為1.1-1.2，在手訂單超過1,650億元，營運高成長主要來自三個因素，第一、樺漢個體持續高成長，第二、子公司康創（Kontron）訂單持續高成長，第三、預期明年帆宣美國建廠將轉盈。

帆宣 樺漢 營收

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