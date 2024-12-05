致伸營收／11月45億元 月減3%、年減9.6%

致伸（4915）5日公布11月營收45億元，月減3%、年減9.6%。累計今年前11月營收541.7億元，較去年同期年減4%。

致伸表示，面對全球經濟的不確定性，致伸以多感合一感測融合（X-in-one Sensory Fusion）技術為核心，串聯多感測技術的創新應用，持續拓展產品應用範疇。其應用涵蓋公共安全（Public Safety）設備與AIoT（B2B）視覺解決方案，並在AI視訊會議與車載產品等領域深耕，同時積極拓展工業視覺與聲學檢測等利基型市場。這些多元化布局不僅提升產品價值，更展現公司的技術研發實力，並進一步改善毛利率，強化整體獲利能力。

致伸也積極推動數位轉型，以據驅動決策，提升內部營運效率，並加強供應鏈管理的彈性與穩定性。同時，為因應快速變化的市場環境，公司將加速全球產能布局，除既有的中國大陸及捷克外，積極提升泰國的生產比重，並持續投資自動化設備提高生產效率，彈性滿足客戶多元化需求。