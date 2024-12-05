快訊

連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

致伸營收／11月45億元 月減3%、年減9.6%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915）5日公布11月營收45億元，月減3%、年減9.6%。累計今年前11月營收541.7億元，較去年同期年減4%。

致伸表示，面對全球經濟的不確定性，致伸以多感合一感測融合（X-in-one Sensory Fusion）技術為核心，串聯多感測技術的創新應用，持續拓展產品應用範疇。其應用涵蓋公共安全（Public Safety）設備與AIoT（B2B）視覺解決方案，並在AI視訊會議與車載產品等領域深耕，同時積極拓展工業視覺與聲學檢測等利基型市場。這些多元化布局不僅提升產品價值，更展現公司的技術研發實力，並進一步改善毛利率，強化整體獲利能力。

致伸也積極推動數位轉型，以據驅動決策，提升內部營運效率，並加強供應鏈管理的彈性與穩定性。同時，為因應快速變化的市場環境，公司將加速全球產能布局，除既有的中國大陸及捷克外，積極提升泰國的生產比重，並持續投資自動化設備提高生產效率，彈性滿足客戶多元化需求。

致伸

延伸閱讀

采威加速擴張雲端平台

揚秦今年拚展店160家

立委賴惠員邀官員考察台南校園 盼改善校舍及數位轉型

台師大與麗臺設深度學習實驗室 助學生無痛學AI

相關新聞

鴻海營收／前11月6.2兆元 超過去年、歷年同期最高

鴻海（2317）5日公布2024年11月營收為6,726億元，月減16.43%，年增3.47%，為歷年同期次高。2024...

大立光營收／11月60.12億元 月減8%、年減11.4%

大立光（3008）公布11月營收60.12億元，月減8%，年減11.4%。大立光表示，由於進入淡季，預期12月營收將較1...

群光營收／前11月931億元 年增3%

群光電子（2385）5日公布11月營收86.3億元，月減7%、年增5%，累計前11月合併營收931.6億元，年增3%。

神達推新品 成長動能強

神達（3706）旗下自有品牌Mio昨（4）日舉行新品發表會，展望後市，神達旗下神達數位總經理張樂羣表示，對今年推出的產品...

鉅祥BBU訂單看到六個月

沖壓件暨機構件大廠鉅祥（2476）搶吃AI伺服器商機，旗下電池備援系統（BBU）金屬連接機構件本季起出貨量有望逐月向上，...

凌陽擬出清遠見持股

凌陽（2401）昨（4）日公告，擬以每股49元，出清手中持有遠見科技股票8,229張，交易對象為森羅投資公司，預計處分利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。