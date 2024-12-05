是方（6561）11月營收3.2億元，月減22.4%，年增16.1%，累計前11月營收34.9億元，年增17.5%，創歷年同期新高。

此外，目前是方旗下所屬全國最大網際網路交換中心TPIX會員數逾190位，全球排名往前推進至73名。

今年是方搶搭AI順風車加上IDC和網路連結等兩大趨勢，全新聯雲AI智能資料中心銷售超出預期，催動飛輪效應飆升力道，自聯雲AI智能資料中心大樓啟用以來，推升機房出租、網路服務及雲端服務收益等業務營收。

此外，看準亞洲地區日益旺盛的AI算力需求，是方積極尋覓戰略夥伴，成功與雲服務運營商昕奇雲端、輝達（Nvidia）認證的雲服務商GMI Cloud建立合作關係，整合智能資料中心基礎設施、雲計算服務和GPU算力等領域，更攜手美超微、翔耀實業等戰略夥伴共同成立台灣AI算力中心（AICC），成為亞洲第一座搭載H200核心設備的算力中心。

日前全球AI數據中心開發領導者Zettabyte也結合是方與GPU伺服器龍頭製造商緯創合作，透過是方聯雲AI智能資料中心的高功率供應，及緯創高性能的節能配置，與Zettabyte液冷技術整合，致力於提高AI運算效率，預計於2025年推出進階AI服務，可望將成為高性能AI解決方案的首選。