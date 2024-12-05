川湖營收／11月10.13億元、年增66.02% 連續兩個月創單月新高
伺服器滑軌廠川湖（2059）5日公布11月營收10.13億元，年增66.02%，月增5.32%，已經連續兩個月創單月歷史新高，今年前11個月營收為90.06億元，年增75.78%，創同期新高。以前11個月營收來看，今年全年營收挑戰百億元。
川湖表示，去年適逢客戶開始調整庫存，經過去年的庫存去化，以及導入新產品之後，使得11月營收，以及今年前11個月營收的年增幅度較大。
川湖之前表示，今年業績逐季增長，第4季將是全年營運高峰，輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器滑軌今年12月小量出貨，希望明年第1季淡季不淡，明年第2季大量出貨，AI已經是必需品，川湖是在對的趨勢上，做對的產品，明年將是「欲小不易、成長可期」。
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