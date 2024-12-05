全訊營收／11月近9400萬元 前11月11.68億元創同期高

功率放大器（PA）製造商全訊（5222）5日公布11月營收為0.94億元，與上個月表現相當；累計1-11月營收為11.68億元，創歷年同期新高，且較去年同期增加4.56％，主要在於政府標案、軍用無人機、及衛星通訊相關產品出貨量成長所致。

全訊1-11月營收再創新高，主要受惠全球電子防禦作戰趨勢快速發展，推升高頻高功率固態功率（SSPA）的需求，進而帶動公司國防軍工產品訂單持續增加。公司除了政府標案出貨量隨國防預算及進度持續推進外，今年在國際軍工產品方面，亦有明顯斬獲，第3季及第4季起已陸續取得歐美客戶偵搜雷達用及大型無人機用的SSPA模組及T/R模組多筆量產訂單。

由於國防軍工系統事涉國家機密，各國依照其特有的地緣政治特性進行長期的規劃，是一般企業很難跨入的領域，公司是目前國內少數通過國內政府及國際大廠認證，可以同時提供國內外軍規SSPA模組及次系統的廠商，客戶遍布歐洲、美國及亞太等地區，終端產品應用更從原先的地面防禦設備升級至空中偵防及軍用無人機通訊等，在速度、準確度、精密度上要求更嚴謹的系統整合方案。

公司目前正與幾家歐洲及台灣客戶合作開發多項大型客製化電子偵防系統用的SSPA模組與次系統模組，包括：地面預警監控用的高功率偵搜雷達、軍用無人機通訊系統、無人機干擾系統、寬頻電戰反制雷達等。由於這些新型電子偵防系統產品的技術門檻較高，毛利率亦較高，隨出貨量逐漸提升，將同步挹注營收及獲利貢獻，並可望將更先進的電子偵防技術引進國內，進一步提升整體國防自主實力。

在商用衛星通訊產品拓展方面，公司11月底首次受邀參加在日本橫濱舉辦，亞太地區最具指標性的日本微波通訊展（Microwave Workshops and Exhibition—MWE 2024），本次展會中，公司展出自主研發製造的低軌衛星孔徑雷達用X頻段大功率放大器模組（SSPA）及毫米波單晶微波積體電路（MMIC）等產品，並與日本知名的孔徑雷達製造公司商談多項客製規格的大功率SSPA模組。公司目前低軌道衛星用的高功率氮化鎵SSPA模組，及高頻多通道功率放大器晶片（PA MMIC）等產品陸續進入測試驗證及試量產階段，預估明年低軌道衛星產品將可望為整體營運表現再添成長動能。