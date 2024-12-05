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展達營收／11月3.27億元、年增125% 創20個月來新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網路通訊設備廠展達（3447）5日公告11月營收3.27億元，較上月微幅成長，較去年同期成長125%，創20個月以來新高。

展達累計前11月營收23.51億元，年減13.7%。展達表示，11月在供應鏈支持及公司努力趕貨下，單月營收維持連續八個月成長，預期第4季營收將較第3季增加，並維持年增走勢。

整體而言，展達指出，公司本身庫存及客戶端庫存已逐漸回復正常水位，且多元化的生產基地及策略，已陸續協助客戶依其需求安排至不同地區生產以分散風險。明年在次世代網路通訊產品、智慧家居新品陸續推出下，營收可望維持成長。

法人表示，近期展達積極分散生產基地，並擴大智慧製造及策略結盟，目前展達來自美國寬頻基礎建設（光纖及微波）等貢獻營收比重約八成，展達也積極與美國客戶及夥伴策略結盟，建置美國製造產能，目前美國產能占比約一成。

此外，美國總統當選人川普要提高墨西哥關稅，法人觀察，展達近期也接獲來自客戶轉單需求（客戶原本供應商的廠在墨西哥），目前已經在展達泰國場完成試產，預計明年第1季可望正式量產。

展達近年也積極布局新產品，法人表示，次世代通訊（光纖、微波）、安控、軍工、生物醫學感測機器人、AI娛樂與教育產品、100G交換器均有斬獲。

法人表示，展達次世代通訊部分受惠美國大基建需求，搭配美國製造，客戶下單穩定成長，AI娛樂與教育產品近期持續出貨，客戶在感恩節銷售及聖誕節預購亮眼，供不應求，近期客戶持續以空運拉貨，並展開第二代產品設計開發，未來盼成為常態性產品，除推升營收成長，也可望帶動毛利率水準向上。

此外，展達也切入生物醫學感測機器人，法人表示，展達生物醫學感測機器人今年第4季出或樣品給客戶，明年初可望在CES亮相，2025年可望量產出貨，展達也切入100G交換器，應用在伺服器及伺服器之間傳輸連結，需有反向供電功能（此為展達母公司群光強項），出貨給美國系統整合公司，最終出貨四大CSP，預計12月開始出貨，可望成為未來營收成長動能。

營收 美國

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