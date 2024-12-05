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智邦營收／11月暴衝來到125億元、月增15% 單月再創新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通股王智邦（2345）受惠AI客戶加速基礎建設，11月營收暴衝，超乎市場預期，單月營收來到125.5億元，月增15.3%，年增83.2%，連續三個月單月營收突破百億元，連續四個月單月營收創歷史新高。

累計智邦今年以來前11月營收為948.84億元，年增24.4%，再創同期新高。法人表示，智邦全年營收可望順利衝上千億元關卡。

智邦近期股價漲勢凌厲，股價從11月初的530元起漲，最高來到735元，5日股價漲多回檔，下跌26元，收709元，一個多月來股價漲幅逾三成。

智邦第3季營收282億元，為歷史新高，10、11月兩個月累計營收已經達234.3億元，法人表示，若客戶持續維持拉貨水準，智邦12月營收維持百億元水準，第4季營收季增率將達18%，再創新高，全年營收輕鬆突破千億關卡。

日前智邦法說上，執行長石軍看好明年AI趨勢，智邦也擴大布局，投資InLC，布局AI資料中心全光通訊技術，搶進伺服器產品，打造端到端AI整體解決方案，近期更將總部遷往竹北AI園區，更擴大越南產能。

智邦日前也前進美國國際電腦展Super Computing 2024（SC24），建構AI/ML資料中心開放基礎設施，秀出端到端解決方案、創新液冷解決方案等新產品，積極搶進AI商機。

智邦 營收

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