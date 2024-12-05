中興電營收／11月22.7億元、年增24％ 單月、累月均創歷史同期新高

中興電（1513）5日公告，11月營收22.74億元，年增24.6%；累計今年前11月營收232.56億元，年增15.54%，單月、累月營收均創歷史同期新高。

中興電持續受惠台電強韌電網計畫、離岸風電、綠能產業、AI科技興起等，目前在手訂單滿檔，達逾400億元，能見度可達2026年。

此外，由於中興電為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，在取得台電訂單上較有優勢，今年以來幾乎每月營收都繳出創同期新高的好成績。

為了因應產能，中興電實施擴廠計畫，其中嘉義廠已於今年初投產，增建1,880坪廠房倉庫，提升產線順暢度，產能增加20%。中興電表示，由於台灣市場就已供不應求，考量到未來的重電需求，目前已再增募40位技術人力、增加嘉義廠三座廠房整建及倉儲地約2,000坪投資，預期可增加兩到三成的產能，另規劃2026年以自動化焊接與AI報價系統，增加產出效率，屆時重電產能可年增20%。

全球布局規劃方面，中興電指出，持續深耕日本，且不放棄美國市場，未來也考慮布局東南亞，目前中興電台灣廠區產能滿載，但中國大陸子公司受惠日本需求，當地業務成長10%，目前仍有產能可滿足日本市場需求。