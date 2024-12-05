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鴻海營收／前11月6.2兆元 超過去年、歷年同期最高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海（2317）5日公布2024年11月營收。圖／聯合報系資料照片
鴻海（2317）5日公布2024年11月營收。圖／聯合報系資料照片

鴻海（2317）5日公布2024年11月營收為6,726億元，月減16.43%，年增3.47%，為歷年同期次高。2024年累計前11月營收為6.20兆元，超過2023年全年營收，年增8.87%，為歷年同期最高。

展望第4季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第4季營運將會有季對季、年對年的顯著成長。

鴻海11月營收6,726億元，月減16.43%。其中，「電腦終端產品類別」與上月相比強勁成長，主要是受惠新品拉貨。「元件及其他產品類別」表現持平，「雲端網路產品類別」及「消費智能產品類別」則表現衰退。

鴻海11月營收，年增3.47%。其中，「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」相較去年強勁成長，主要是受惠AI產品拉貨動能強勁，新產品需求較高，以及零組件與車用業務出貨增加。「消費智能產品類別」則呈現衰退。

鴻海累計前11月營收為6.20兆元，超過2023年全年營收，年增8.87%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」較去年同期強勁成長，主要是受惠AI伺服器需求強勁，零組件與車用業務出貨增加。「電腦終端產品類別」為顯著成長，「消費智能產品類別」年對年則有約略衰退情形。

營收 鴻海

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