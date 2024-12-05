群光營收／前11月931億元 年增3%

群光電子（2385）5日公布11月營收86.3億元，月減7%、年增5%，累計前11月合併營收931.6億元，年增3%。

群光表示，11月營收呈現年增，成長最強勁主要來自子公司展達所貢獻的網通產品營收，因歐美客戶需求逐漸回溫，營收維持下半年以來的水準，其次是子公司群電的電源產品營收持續上揚，此外，筆電影像模組因國際筆電品牌大廠加單提前拉貨，年增亦達雙位數。群光表示，國際筆電品牌客戶擔憂川普可能的新關稅政策，近期筆電相關產品已陸續收到客戶的加單需求，預期年底前可持續受惠。

本季NB與消費性電子市場均邁入傳統淡季，因此營收相較第3季呈現季節性小幅下滑，不過仍能維持在全年相對高點，除了筆電品牌客戶因應關稅新政的提前加單外，因明年1月即將迎來農曆新年，目前客戶正在確認訂單提前生產的計畫，法人預期，第4季鍵盤、電源以及筆電影像模組產品需求將維持年增，整體營收年成長將達中個位數。

法人認為，群光的鍵盤產品營收今年表現亮眼，有望年增雙位數水準，帶動公司營收及獲利成長，為群光集團的金雞母，並預估群光全年營收將超越去年，重返千億大關。群光前三季每股獲利已達9.11元，毛利率穩坐20.4%，營業利益率達10.4%，均創下同期新高，在全年營收規模擴增，並且著重增加高單價鍵盤占比、提升高附加價值電源產品、以及大幅調整影像產品組合，法人看好，群光全年獲利可望再創新高，賺進超過一個股本。群光過往配息政策均穩定維持在七成以上，以此估算群光的現金股利金額有機會創下歷史新高。