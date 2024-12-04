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神達推新品 成長動能強

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

神達（3706）旗下自有品牌Mio昨（4）日舉行新品發表會，展望後市，神達旗下神達數位總經理張樂羣表示，對今年推出的產品很有信心，看好美國、日本市場動能，預計明年智慧移動、智慧車載及智慧物聯三大業務都會成長，神數2025年業績將有兩位數增長。

Mio品牌歸屬神達數位，神數預計明年登錄興櫃。張樂羣表示，雖然整體車市沒那麼好，但團隊對今年推出的產品很有信心，對明年成長頗有期待。神數旗下行車記錄器品牌Mio早期在台灣推單鏡頭產品，現在已升級到二個鏡頭，加上推出電子後視鏡型行車記錄器，有助提升單價。

張樂羣指出，幾年前進入日本市場試水溫，反應不錯，今年全系列產品都在日本上市，從機車市場拓展到汽車，看好日本市場成長空間。

此外，神數智慧車載業務進展不錯，客戶包含多家車隊管理公司，主攻商用車市場，除硬體賣斷外，也有客戶開始採用神數開發的雲端和軟體服務，導入訂閱制。

神達今年10月營收71.48億元，月增35.8%、年增149.7%，為單月新高。累計前十月營收450.6億元、年增47.5%，亦為同期新高。

神達總經理何繼武先前指出，神達今年整體營運逐季成長，第4季相較第3季或去年同期都會成長。2025年在不同領域進行準備與布局，還是非常樂觀的一年。不過，面對地緣政治及川普2.0等不確定性，神達會在產能與技術各方面做好準備，在浪潮來時就有足夠的韌性因應。

日本 神達

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