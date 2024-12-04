快訊

曾陪瓊瑤最後公開露面…古巨基尚不知噩耗 妻揭不敢說原因

86歲瓊瑤陳屍住家…初步相驗結果出爐！檢警將遺體發還家屬

駐韓記者第一手觀察：尹錫悅失敗的「政變」笑話

佳世達營收／11月172億元、月減4.4% 看好第4季業績將季增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）4日公布今年11月營收，月減4.4%、年增0.1%，佳世達表示，資訊科技、商業工業、醫療和智能方案事業均較去年同期成長。展望後市，佳世達預估，今年第4季營運將優於第3季，今年全年營收將與去年相當，明年業績將優於今年。

佳世達4日公布2024年11月合併營收為172.27億元，較去年同期成長0.1%，較上月減少4.4%。累計2024年前11個月合併營收為1,828億元，較去年同期減少2.3%。

以各事業表現來看，佳世達指出，資訊科技、商業工業、醫療和智能方案事業均較去年同期成長。

此外，醫療科技展將於5日開展，佳世達此次共集結24家醫療艦隊企業聯合參展，推出六大AI智慧醫療應用及各項新產品與服務，持續優化智慧醫療科技，全方位布局醫療健康產業。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前表示，預期今年第4季營運將優於第3季，今年全年營收將與去年相當，明年在全部事業體皆增長下，尤其醫療業務業績將突破300億大關，將帶動2025年營運更勝今年。

此外，佳世達除持續推動明基醫院進入資本市場、以加速醫院成長動能，目前在香港申請進度仍符合預期。

佳世達總經理黃漢州曾分析，IT原有事業穩健成長，先前受到客戶調節庫存影響的商業工業用市場及網通產業也都已看到回穩訊號，預期IT本業第4季營運將進一步增長。

在網通業務展望方面，佳世達預期，今年第4季將是該事業谷底，由於新產品、新訂單即將量產，將帶動網通事業明年首季營運增長。

佳世達 營收

延伸閱讀

大江基因與醫院合作自體脂肪幹細胞治療計畫通過批准

羅昇11月營收勁揚77%

信邦營收 寫最強11月

群電11月營收月減2.4% 拉貨力道趨緩

相關新聞

矽光子需求火熱！敲響光通訊瘋漲行情 台鏈4業者齊漲停

受惠AI題材的加持，有關應用在AI領域高性能計算和數據中心環境的矽光子技術也受到矚目。隨著矽光子將成為明後兩年科技業新的...

友通、其陽寫雙增佳績

佳世達集團旗下工業電腦廠友通（2397）、網安廠其陽昨（3）日公布今年11月營收，友通、其陽皆繳出雙成長，友通營運持續回...

信邦營收 寫最強11月

信邦（3023）昨（3）日公布11月合併營收28.8億元，為歷年同期新高，月增2.66%，年增9.82%。本季雖然傳統旺...

群電11月營收月減2.4% 拉貨力道趨緩

電源大廠群電（6412）昨（3）日公布11月合併營收32.6億元，月減2.48%，年增7.7%；前11月合併營收339....

南亞科終止下滑

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）昨（3）日公布11月合併營收21.87億元，月增0.2%，終止連續兩個月下滑走...

全漢利多 下季不看淡

輝達新一代「RTX 50」系列顯卡預計明年初推出，搭配電源供應器瓦數升級，預計將帶動電競筆電銷量，加上備援電池（BBU）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。