佳世達營收／11月172億元、月減4.4% 看好第4季業績將季增

佳世達（2352）4日公布今年11月營收，月減4.4%、年增0.1%，佳世達表示，資訊科技、商業工業、醫療和智能方案事業均較去年同期成長。展望後市，佳世達預估，今年第4季營運將優於第3季，今年全年營收將與去年相當，明年業績將優於今年。

佳世達4日公布2024年11月合併營收為172.27億元，較去年同期成長0.1%，較上月減少4.4%。累計2024年前11個月合併營收為1,828億元，較去年同期減少2.3%。

以各事業表現來看，佳世達指出，資訊科技、商業工業、醫療和智能方案事業均較去年同期成長。

此外，醫療科技展將於5日開展，佳世達此次共集結24家醫療艦隊企業聯合參展，推出六大AI智慧醫療應用及各項新產品與服務，持續優化智慧醫療科技，全方位布局醫療健康產業。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前表示，預期今年第4季營運將優於第3季，今年全年營收將與去年相當，明年在全部事業體皆增長下，尤其醫療業務業績將突破300億大關，將帶動2025年營運更勝今年。

此外，佳世達除持續推動明基醫院進入資本市場、以加速醫院成長動能，目前在香港申請進度仍符合預期。

佳世達總經理黃漢州曾分析，IT原有事業穩健成長，先前受到客戶調節庫存影響的商業工業用市場及網通產業也都已看到回穩訊號，預期IT本業第4季營運將進一步增長。

在網通業務展望方面，佳世達預期，今年第4季將是該事業谷底，由於新產品、新訂單即將量產，將帶動網通事業明年首季營運增長。