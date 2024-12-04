森羅投資每股49元收購遠見科技 凌陽估獲利9628萬元
森羅投資將以每股49元公開收購遠見，凌陽擬將所有的遠見科技持股賣予森羅投資，預計處分利益新台幣9628萬元。
遠見科技今天公告，接獲森羅投資申報及公告的公開收購申報書副本。據公開資訊觀測站資料指出，森羅投資將於12月5日起至12月24日以每股49元公開收購遠見科技股分，預定最低收購數量2205萬股，最高收購數量2394萬股。
凌陽公告，將把持有的822萬9457股遠見持股賣予森羅投資，總金額達4.03億元，預計處分利益9628萬元，不過，實際交易數量、金額和處分利益應視森羅投資最終收購股數而定。
凌陽表示，出清遠見科技持股，主要是營運資源集中於核心事業。凌陽目前專注於車用晶片技術研發，主要產品包含DVD播放機單晶片、可攜式DVD播放機單晶片、車載娛樂資訊系統晶片、先進駕駛輔助系統晶片等解決方案。
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