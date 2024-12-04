AI 零組件股衝高！這四檔創新高 貿聯-KY大漲逾8％

加權指數雖然尚未創高，但AI零組件族群還是百花齊放，連接器的貿聯-KY（3665）、嘉澤（3533）；切入水冷快接頭的富世達（6805），以及滑軌的川湖（2059），4日均同步再盤中創下歷史新高，值得注意的是，四檔中有三檔是千金股，不過漲勢以貿聯-KY為最強，盤中漲幅逾8%。

AI題材續夯，BBU族群持續強漲，除了BBU以外，AI零組件股也持續上漲，貿聯-KY、嘉澤、富世達、川湖今日皆於盤中創下歷史新高，不過除了貿聯-KY以外，其餘漲勢皆有縮小。貿聯-KY盤中一度觸及735元，大漲逾8%，統計自今年5/21以來，漲幅已經翻了兩倍。

貿聯-KY在今年六月初傳出旗下匯流排連接器（Busbar）通過輝達（NVIDIA）認證，躋身GB200供應鏈，貿聯表示今年高速運算（HPC）市場需求明確，去年高速運算相關營收占集團總營收比重約12%，今年首季已提升到14%，第2季達15.5%，仍可望持續成長。

就財報面來看，貿聯不僅今年的營收季季向上增長，毛利率、營益率也逐季上升，其中第三季營益率達13.97%，為掛牌以來新高；累計今年前三季每股純益16.88元。

貿聯總部位於美國加州，可直接與輝達開案設計，再跟指定系統廠、電源廠配合，屬於一階（Tier 1）供應商，而48V／600A直流匯流排連接器因技術門檻高，貿聯是唯二供應商之一。

法人表示，貿聯在Power whip、Rack Busbar、Busbar連接器，以及機櫃內的資料線束等，都已經取得合格供應商資格，預定今年第4季出貨。法人分析，相較其他台廠僅取得機內線束及連接器訂單，貿聯-KY無論在機外的Busbar或是Power whips等產品，競爭對手僅有國外大廠，技術備受肯定。

至於明年的成長動力，貿聯預期將來自高速運算、半導體與電器（EA）等領域。高速運算方面，客戶在拉貨、新AI平台認證都非常積極，預計明年會有更明顯的貢獻。