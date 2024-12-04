矽光子需求火熱！敲響光通訊瘋漲行情 台鏈4業者齊漲停

受惠AI題材的加持，有關應用在AI領域高性能計算和數據中心環境的矽光子技術也受到矚目。隨著矽光子將成為明後兩年科技業新的焦點，有關族群4日也獲得強勁走勢，包括光通訊濾片廠東典光電（6588）、模組廠眾達-KY（4977）、光纖通訊元件大廠前鼎（4908）、薄膜濾光片供應商統新（6426）等共同封裝光學元件（CPO）股，開盤後一路上攻，同步亮燈漲停。

據悉，國內高速傳輸需求受到5G、Alot、智慧電子及雲端運算等應用的帶動，近年持續保持強勁上漲的態勢。而矽光子技術更是近日市場熱門話題，多家大廠已同步摩拳擦掌搶商機，矽光子頻寬大、損耗低特性，可提供高調變速率，且具備縮小模組尺寸、降低成本及提升可靠度等優勢，也因此帶動有關個股走勢強勁。

面對AI題材掀起的熱潮，眾達董事長陳靖仁日前也透露，旗下的產品都已陸續獲得認證。而隨著矽光子技術受到全球市場矚目，公司近日也在法說會上直言，2025為「CPO應用元年」，而團隊看好CPO在2026年將成超大型資料中心、AI應用場域的主流解決方案，旗下CPO產品也將在2026年正式放量生產。此話一出，眾達也獲得市場法人的看好，也帶動今日走勢續強。

眾達董事長陳靖仁。記者吳康瑋／攝影

至於同樣享有強勁走勢的光纖通訊元件大廠前鼎，由於旗下主力產品為光收發模組及光纖次模組，受到資料中心興建、5G基地台擴增等利多拉抬，整體營運表現也已重返成長軌道。而內部預期2025年以前，市場的光通訊設備將會大量採用800G規格，AR、AI、5G等關鍵應用，有望再獲一波加持，並成為有關光通訊產業的重要動能。

事實上，薄膜濾光片是一種光學元件，薄膜濾光片的設計和製造利用了光的干涉現象，能夠選擇性地透過、反射或吸收特定波長的光，若應用在光通信的領域中，該元件也用於調節信號的波長，確保信號的清晰傳輸，因此在5G及AI的時代格外受到重視，而專攻薄膜濾光片的光通訊元件供應商統新，成立於2003年，於2021年上市，今日早盤也獲得強勁走勢，與其他數檔光通訊大廠攜手亮燈漲停。