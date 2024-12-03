快訊

信守國會表決結果 南韓總統尹錫悅稱將取消緊急戒嚴

和泰揪伴攻AI移動服務

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰車（2207）為加速MaaS（智慧移動服務）領域的創新成果，與加速器StarFab Accelerator（StarFab）共同成立「和泰集團x StarFab加速器」，聚焦AI移動服務，募集具AI與數據治理相關技術的新創團隊。

和泰集團近年積極投入MaaS領域，逐步擴展和泰MaaS服務生態系，已推出了iRent、yoxi、去趣等知名移動服務，期盼在汽車銷售業務之外、為用戶提供更多元的移動服務。

此次和泰集團將以其於汽車產業的多元場域與市場通路，結合StarFab在創新加速領域的專業經驗，透過加速器機制進行外部創新。將針對兩大領域：AI賦能與個人化體驗、數據與資安管理進行優化探索，推動和泰集團與新創團隊在技術創新、產品應用及市場推廣方面的深度合作，共同強化汽車產業價值鏈。

AI 和泰車 生態

延伸閱讀

桃園青創博覽會 匯聚全國100組優秀青年創業團隊

和泰集團攜手StarFab 成立全新加速器共創MaaS創新未來

信義房屋數位轉型賦能員工 勇奪數位奇點獎大獎等六項大獎肯定

iRent機車版圖擴大 騎進花東、基隆、淡水

相關新聞

PC鏈迎急單 大摩點將

美國準總統川普上任後擬加徵關稅，全球科技業為之震動。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具「大中華科技硬體產業」報告中指出，預...

凱基證：2025投資 AI 獨秀

凱基證券昨（3） 日舉辦「凱基鑫觀點」投資展望記者會，由凱基投顧董事長朱晏民，凱基證券財富管理處主管阮建銘與凱基香港投資...

友通、其陽寫雙增佳績

佳世達集團旗下工業電腦廠友通（2397）、網安廠其陽昨（3）日公布今年11月營收，友通、其陽皆繳出雙成長，友通營運持續回...

京城銀前11月 EPS 4.12元

京城銀行（2809）昨（3）日公布自結11月獲利，11月單月稅前盈餘5.8億元、稅後純益4.2億元，11月單月獲利較前月...

信邦營收 寫最強11月

信邦（3023）昨（3）日公布11月合併營收28.8億元，為歷年同期新高，月增2.66%，年增9.82%。本季雖然傳統旺...

群電11月營收月減2.4% 拉貨力道趨緩

電源大廠群電（6412）昨（3）日公布11月合併營收32.6億元，月減2.48%，年增7.7%；前11月合併營收339....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。