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三地能源衝刺電巴業務

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

三地能源（6946）衝刺電動巴士經銷業務，隨著鴻華的Model T電巴產能將於明年增加供應量，目標累積交車由目前120輛提高達300輛。同時也正加緊布局EV快充站，力拚明年全台建置150個站點。

三地能源旗下業務涵蓋太陽能光電、儲能、EV充電服務、電動巴士銷售、綠電銷售及碳盤查，擁有全方位再生能源整合服務高度競爭利基，目前太陽能光電、EV充電服務、儲能、電動巴士業務營收比重分別為90.2%、5.4%、3% 和1.3%。

該公司總經理廖佑晟指出，政府推動2030年市區巴士全面電動化目標，預估將有超過1萬輛公車、1,700億元汰換商機。而三地能源旗下的「環創電行」是Model T獨家經銷商，為客運業者提供從電巴採購、電巴充電站建置、EMS電能管理系統的一條龍服務。至今交車總數達120輛，隨著明年Model T電巴產能供應提升，目標累積交車總數將達300輛。

其次，旗下EV充電營運商「特爾電力」，為全台前三大EV快充站業者，截至目前，擁有100個站點，並完成新北林口、新北新莊、新竹竹北、南投日月町、高雄中正、高雄美術東等六個「超級快充旗艦站」。

「特爾電力」明年目標全台擬建置達到150個站點，同時持續拓展家用充電樁，並結合智慧電能管理EMS系統導入建案，提供建商全方位住家充電解決方案。

三地能源今年上半年營收4.66億元、稅後淨利7,972萬元、每股純益達0.19元。

太陽能 快充

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