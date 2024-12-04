友通、其陽寫雙增佳績

佳世達集團旗下工業電腦廠友通（2397）、網安廠其陽昨（3）日公布今年11月營收，友通、其陽皆繳出雙成長，友通營運持續回溫，連續兩個月雙成長，11月增5.41%、年增22.82%，為14個月單月新高。展望後市，友通看好本季營收、獲利成長，2025年營運將進一步向上。

友通公布今年11月營收10.21億元；累計友通今年前11個月營收85.88億元、年減34.07%。

展望後市，友通預估，隨著三大事業回穩向上，看好第4季營收與獲利維持成長，2025年營運審慎樂觀，並跟集團合作強化越南、美國製造布局。

在其陽方面，今年11月營收2.22億元，月增5.54%、年增1.6%，為兩年單月新高；累計其陽今年前11個月營收20.14億元、年增12.09%。

其陽核心業務聚焦於網路安全平台，今年高階伺服器及邊緣運算伺服器亦開始逐步出貨，2024年前三季營運逐季成長，其陽將持續優化營運指標，審慎樂觀看待整體營運。